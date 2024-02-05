Geçtiğimiz Cuma günü Bursa’da TOFAŞ Spor Salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa ilçe belediye başkan adaylarının kamuoyuna tanıttı. Kestel’de mevcut başkan Önder Tanır’ın yerine Ferhat Erol’un gösterilmişti. Programın ardından Tanır, AK Parti’den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Tanır’ın ardından AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Hasan Aras, Samet Sönmez ve Serkan Güler’in de AK Parti’den istifa ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Öznur Dede