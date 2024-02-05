Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü "Daha Temiz Bir Burhaniye" sloganı ile durmaksızın çalışmalarına devam ediyor.Periyodik ve planlı çalışmaları ile ilçenin her bir noktasında ev atıkları çöpleri toplamaktan cadde ve sokak temizliğine, yağmur suyu kanalları temizliğinden dere temizliğine ilçenin temizliği ve vatandaşların sağlığı için çalışan Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, eskiyen çöp konteynerlerini yerinde yapılan incelemelerle yenilemeye başladı.

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı proje ile çöp konteynerlerinin üzerine yapıştırdığı farklı yüz ifadeleri ile çöpleri çöp kutusuna atmak konusunda farkındalık oluşturan Burhaniye Belediyesi bu konudaki hassasiyetini devam ettiriyor. Periyodik olarak konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesinin yanı sıra kullanılamaz duruma gelmiş çöp konteynerleri de yenileriyle değiştiriliyor. İMKO Sitesinden başlayan değişim, yerinde inceleme ve gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ile ilçe genelinde devam edecek.