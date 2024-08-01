Çanakkale’de masaj salonunda Buket Arıyel’e (24) kezzapla saldıran tutuklu sanık Ramazan Akarsu’nun (41), ‘canavarca hisle silahla kasten yaralama’ suçundan 2’nci Asliye Ceza Hakimliği’nde açılan davanın 2’nci duruşması görüldü. Tutuklu sanık Ramazan Akarsu’nun tutukluluk halinin devamına karar verilirken, tutuklu sanık duruşmadaki savunmasında, “Maddi, manevi bütün zararları karşılamaya hazırım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Olay, 26 Aralık tarihinde İsmetpaşa Mahallesi’nde, bir masaj salonunda meydana geldi. İddiaya göre, masaj salonuna gelen Ramazan Akarsu ile masaj salonu çalışanı Buket Arıyel arasında nedeni henüz belli olmayan bir tartışma çıktı. Ramazan Akarsu yanında getirdiği iddia edilen kezzabı Buket Arıyel’in yüzüne attı. Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Buket Arıyel Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Buket Arıyel’in Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ezine’de gözaltına alınan Ramazan Akarsu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buket Arıyel’in (24) yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan Akarsu’nun (41) 3 Aralık’ta sosyal medya hesabından ’Sevdiğinin yüzüne kezzap attı’ başlığıyla video paylaştığı ortaya çıktı.

Ramazan Akarsu hakkında, ‘canavarca hisle silahla kasten yaralama’ suçundan Buket Arıyel’de karşı ve olay günü Buket Arıyel ve Ramazan Akarsu’yu ayırmaya çalışan Tuğçe Yavuz’a karşı ‘basit yaralama’ suçundan 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Akarsu, SEGBİS sistemiyle katılırken, müşteki Tuğçe Yavuz duruşma salonunda hazır bulundu. Müşteki Buket Arıyel ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada müşteki Buket Arıyel ve Tuğçe Yavuz’un avukatları, tutuklu sanık Ramazan Akarsu’nun tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesini talep etti.

Tutuklu sanık Ramazan Akarsu, duruşmadaki savunmasında, “Maddi, manevi bütün zararları karşılamaya hazırım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Hakim, tarafların dinlenilmesinin ardından Ramazan Akarsu’nun tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Eylül tarihine erteledi.