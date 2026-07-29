Tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisinin tahsilat süreçlerinde sürdürülebilirlik ve adil uygulama prensibiyle hareket eden DEPSAŞ Enerji, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen sulama birliklerine yönelik yasal ve idari süreçleri işletmeye devam ediyor. Şirket, Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Cullap ve Tatarhöyük Sulama Birliklerinin uzun süredir ödenmeyen elektrik borçları nedeniyle enerji tedarikinin yeniden durdurulduğunu duyurdu. DEPSAŞ Enerji’den yapılan açıklamada, tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisine ilişkin borçların uzun süredir tahsil edilemediği belirtildi. Şirketin iyi niyetli yaklaşımına rağmen ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmediğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu sulama birliklerine defalarca uyarıda bulunulduğu, borçların ödenebilmesi için çeşitli kolaylıklar sağlandığı ve birçok kez yapılandırma imkânı sunulduğu kaydedildi. Şirket verilerine göre, Cullap Sulama Birliğinin ve Tatarhöyük Sulama Birliğinin ödenmeyen borçlarının toplamının yüz milyonlarca lirayı aştığı belirlendi. Açıklamada, bu yüksek alacak miktarının şirket açısından sürdürülebilir olmaktan çıktığı belirtilerek, borçların tahsil edilememesinin enerji hizmetlerinin devamlılığı açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

Borçlar ödenmeden enerji verilmeyecek

DEPSAŞ Enerji, borçların tamamen ödenmesi ve sulama birliklerinin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi halinde enerji arzının yeniden değerlendirilebileceğini bildirdi. Mevcut şartlarda borçlar kapatılmadan elektrik verilmesinin kesinlikle söz konusu olmayacağı belirtilen açıklamada, elektrik borçlarının tahsil edilmesi konusunda tüm tüketicilere eşit mesafede yaklaşıldığı ifade edildi.

Borçlu diğer birliklere de kesinti uygulanacak

Açıklamada ayrıca, Şanlıurfa genelinde faaliyet gösteren Topçu-Gündaş, Güzelyurt, Haktanır, GAP ve Fırat sulama birliklerinin de DEPSAŞ Enerji’ye elektrik borcu bulunduğu bildirildi. Söz konusu birliklerin borçlarını ödememeleri nedeniyle elektriklerinin kesik olduğu, elektriği kesik olmayan birliklerin ise borçlarını zamanında ödememeleri halinde enerji tedariklerinin durdurulacağı ifade edildi.

DEPSAŞ Enerji, elektrik borçlarının tahsil edilmesi konusunda tüm abonelere eşit uygulama yapıldığını vurgulayarak, sürdürülebilir enerji arzının sağlanabilmesi için ödeme yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.