İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği dördüncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

28 KİŞİ TUTUKLU

Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmada şu ana kadar dört ayrı operasyon düzenlendi. Dosya kapsamında Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutukluluğu sürüyor.

5 ÜNLÜ İSİM DAHA SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada 5 ünlü oyuncunun daha ifadeye çağrıldığı belirtildi. Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in savcılıkta ifade vereceği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin, Fatih Altaylı, Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Feyza Altun, İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, Ahbap Derneği çalışanlarına ait hesaplarda mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. İncelemelerde, şüpheliler arasında yüksek meblağlı para transferleri yapıldığı, şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktararak bahis oynandığı ve bu yolla yüksek tutarda kayıplar yaşandığı belirlendi. Ayrıca kısa süre içinde birbirini takip eden çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirildiği de saptandı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına da el konuldu.