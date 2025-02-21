Tıp alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), kötü huylu bir kemik tümörünün çıkarılmasının ardından 8 yaşındaki bir çocuğun bacağının onarımını başarıyla gerçekleştirerek uzvun kesilmesini önledi. Yapılan operasyonla çocuğun normal yürüme kabiliyetinin tekrar kazanmasına imkan tanındı. Yapılan açıklamaya göre; çocuğun iskeleti büyümeye devam ettiği için, ameliyat ekibi tümör çıkarıldıktan sonra dengeli kemik gelişimi ve uzuv stabilitesi sağlamak amacıyla ileri teknikler kullandı. Uzuv onarım prosedürü, spor hekimliği ve bağ doku cerrahisi tekniklerini bir arada kullanarak uzvun işlevini korumayı sağladı. Bu sayede doğal büyümeye ve hastanın gelecekte proteze ihtiyaç duymaksızın hareket kabiliyetini yavaş yavaş tekrar kazanmasına imkan tanındı.

Kaynak: iha