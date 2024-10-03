Kıbrıs gün geçtikçe lokasyon olarak yatırımcıların uğrak noktası oluyor. Orta Doğu’da yaşanan savaşlar ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliklerden kaçanlar Kıbrıs’ı güvenli liman olarak tercih ediyor. Birçok yatırımcının da güvenli lokasyon olarak gördüğü Kıbrıs yatırımcı çekmeye devam ediyor.

Son dönemde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), gayrimenkul yatırımlarında büyük bir ivme yakaladı. Yatırımcılar, özellikle güvenli tapu türlerine ve mülkiyet güvencelerine önem veriyor. KKTC’de Türk tapulu projeler, bu anlamda güvenli ve kârlı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ayrıca savaştan kaçan, gergin ortamdan uzak durmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlarında birleşme noktası Kıbrıs oldu.

“Kıbrıs’ın güvenilir bölge olması yatırımcıları çekiyor”

Kıbrıs’ın son 2 yılda çok fazla yatırımcıyı bölgeye çektiğini belirten Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, “Kıbrıs, son dönemde Türkiye’de gündemde olan önemli bir lokasyon. Kıbrıs eskiden tarihimizin bütünleştiği bir ada. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca birçok inşaat firması Kıbrıs’a yatırım yapmaya başladı. Biz de bunlardan bir tanesi olarak Kıbrıs’a 2 yıldır ciddi anlamda inşaat yatırımlarında bulunuyoruz. Yatırımları yapmamızın en büyük nedeni Kıbrıs’ın güvenilir bölge olması. Kıbrıs, yaklaşık yılın 300 günü denize girebileceğimiz insanın huzurlu yaşayabileceği bir bölge. Bundan dolayı dünyanın birçok noktasından yatırımcı çekebiliyor. Kısa bir dönemde Kıbrıs’a olan yatırımların artacağını düşünüyorum” dedi.

“Savaştan kaçanlar Kıbrıs’ta buluşuyor”

Savaştan kaçan insanların Kıbrıs’ı güvenli liman olarak seçtiklerini belirten Fenercioğlu, “Geçtiğimiz 2 hafta içerisinde Kıbrıs’a ciddi bir talep oluştu. Bunun sebebi Orta Doğu’da yaşanan gerginlikler. Kuzey Kıbrıs, bölgedeki en güvenli lokasyonlardan bir tanesi. Bu gerginlikten ve savaştan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar Kıbrıs’ı tercih ediyor. Aynı şekilde Rus, Ukraynalı ve İranlı vatandaşlar da Kıbrıs’ı tercih ediyor. Kuzey Kıbrıs hem ada olduğu için hem de güvenilir bir lokasyon olduğu için ilgi çeken bir yer” şeklinde konuştu.

“Türk tapusu en güvenli tapu çeşidi”

Türk tapusunun en güvenli ve tercih edilen tapu çeşidi olduğunu belirten Fenercioğlu, “Kıbrıs’ta 3 çeşit tapu cinsi var. Bunlardan bir tanesi Türk tapusu. Bizim en güvenilir bulduğumuz tapu cinsi. Bu tapu şeklini açacak olursak; 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan öncede Türklerin sahip olduğu Osmanlıdan gelen Türk tapuları. Türk tapusu, hiçbir mahkeme ya da yasaya konu olmayacak güvenilir tapu demek. Sonrasında 2’nci olarak eş değer tapular var. Bunlarda harekattan sonra karşı durumlarda takas edilmiş, eş değer dediğimiz karşılığı verilmiş tapular. Bu tarz tapularda da bir sorun oluşmuyor. 3’üncü olarak tahsis tapuları bulunuyor. Bunlarda son dönemde gündeme sıkça geldi. Yatırımcılarımızın çok tercih etmediği tapu çeşitleri. Çünkü Kıbrıs’ta bu tapulardan çok sıkıntılar yaşandı” ifadelerini kullandı.

“Türk vatandaşlarına 1 daire yerine 3 daire alma fırsatı sunuluyor”

Yeni düzenlemeler ile Türk vatandaşlarına daha iyi fırsatlar sunulduğunu belirten Fenercioğlu, “Kıbrıs’ta aslında ilk planladığımız proje bin 50 daire şeklindeydi. Sonraki gelen talepler ile önümüzdeki yıl 3 bin daire kapasitesine çıkartmak suretiyle etap etap devam edecek. Yaklaşık 3 yıl içerisinde Gaziveren Bölgesi’nde 3 bin konut yapıp teslim etmeyi planlıyoruz. Dünyanın birçok noktasından yatırımcılar Kıbrıs’tan mülk alıyor. İsrailliler de bunlardan bir kısmı. Ayrıca Avrupa ülkelerinden, Rusya’dan ve İran’dan yatırımcılar var. Yeni kanunlar ile beraber Türklere bir avantaj sağlandı. Eskiden Türk vatandaşları Kıbrıs’tan 1 daire alabilirken, şu anda 3 daire alma hakkı tanındı. Önümüzdeki günlerde yasada ufak bir değişiklik olarak Türk vatandaşlarının daire sayısını biraz daha arttırabilirler. Bu da Türk yatırımcıların iştahını arttıracak diye düşünüyorum” dedi.

“İki taraflı kar imkanı bulunuyor”

Fenercioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Türklerin Kıbrıs’ı tercih etmelerinin sebebi, buradaki yatırımlar yabancı paralara bağlı olduğu için fiyatlar dövizle endeksli değişiyor. Türk vatandaşları burada hem kendi yatırımlarını dövize yatırmış oluyorlar hem de Kıbrıs’ın gelişen potansiyeli ile yatırdıkları dairelerin fiyatları yükseliyor. Aslında burada iki taraflı bir kar elde etmiş oluyorlar. Kıbrıs’ta farklı bölgelerde farklı fiyatlar olabiliyor. Kendi projelerimizde ortalama 3 milyon TL’den başlayan ve yukarı doğru çıkan bir fiyat skalamız mevcut. Bunların içinde 1+1, 2+1 dairelerimiz mevcut. Kıbrıs’ın güzel lokasyonları olan Gaziveren, Esentepe ve Girne bölgelerinde olan konutlarımız bulunuyor.”