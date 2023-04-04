Yaklaşan seçimlerle ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerde bulundu.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçime hazır olduklarını ifade eden Bahçeli, "İnançlıyız, iradeliyiz, iyimseriz, umutluyuz, başarmaya kararlıyız" diye konuştu. Bahçeli, açıklamasının devamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyledi.

"ÇOK KOMİK, ÇOK TRAJİK"

Muhalefetin yetki alması durumunda Türkiye'yi bir ay içinde batıracağını iddia eden Devlet Bahçeli, "İYİ Parti Başkanı, şimdiden havaya girmiş, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Sayın Cumhurbaşkanım diye karşılıyor. Çok komik, çok trajik. Kendisini darı ambarında görüyor. Partisinin Ankara temayül yoklamasındaki şiddet ve kavga sahneleri iyi kostümü giymiş olanların gerçek yüzünü deşifre ediyor. Zillet ittifakı yamalı bohça gibi" diye konuştu.

"BUNLARDAN HİÇBİR YOL OLMAZ"

Altılı masanın 13 defa toplandığını hatırlatan Bahçeli, "Güç bela, masayı devirip tekrar toplayarak, birbirlerine demediklerini bırakmayarak sipariş edilmiş bir aday buldular. Bunlardan hiçbir yol olmaz. Kılıçdaroğlu, basiretsiz, hazırlıksız, başarısız ve yetersiz. Hep söyledim, yaparsa Cumhur İttifakı yapar, Kılıçdaroğlu ve diğer adayların Türkiye'mize bir şey kazandıracağını düşünmek bile aklın ve izanın ikarıdır" diye konuştu.

HABER MERKEZİ