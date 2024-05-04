Balıkesir Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, ilçe ilkokul ve ortaokullarında yürüttüğü " Edremit Kitap Dostları " Projesi ile gerçekleştirilen 1. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen ödül töreninde kitaplarını okuyarak online sınav sonucunda ilk üç dereceye giren öğrencilere bisiklet, drone, akıllı saat hediyeleri verildi.

Ödül töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer öğrencileri tebrik ederek kitap okumanın insana bir çok getirisi olduğunu ve her zaman faydasını görüp kazanacaklarını dile getirdi.

Okullarda kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için gerçekleştirilen proje ve yarışmalara öğrenciler büyük ilgi gösterdiler.

Gerçekleştirilen ödül töreninde, ödüllerini öğrencilere, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Şube Müdürleri Ahmet Can, Bülent Delice ve İlter Şendur, Hayırsever Fernur Sözen takdim ettiler.