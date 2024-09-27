Gezinomi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Selen Kılıçözgürler, “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” araştırmasında yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider ekonomi ve iş dünyası dergileri Ekonomist ve Capital öncülüğünde 24 Eylül 2024’de İstanbul’da düzenlenen 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi, Türkiye iş dünyasının en etkili kadın liderlerini bir araya getirdi.

Şirketlerin 2023 cirolarına göre sıralandığı ve bu yıl 12.’si düzenlenen törende, “50 Güçlü Kadın CEO” ödülleri sahiplerini buldu. Törende Gezinomi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Selen Kılıçözgürler, ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin 50 Güçlü Kadın CEO’su arasında yer almaktan gurur duyduğunu söyleyen Deniz Selen Kılıçözgürler, kadınların toplum içerisindeki rolüne ve güçlenmelerinin önemine vurgu yaptı. Kadının topluma yön veren en etkili ve birleştirici bir unsur olduğunu hatırlatan, Kılıçözgürler, “Kadının toplum içerisindeki varlığı ve rolünün güçlendirilmesi, sosyal adaletin ve kalkınmanın bir koşuludur. Adil, kalkınmış, demokratik bir toplum için, kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, siyaset ve hukuk alanlarında eşit fırsat ve olanaklardan faydalanmaları büyük önem taşımaktadır. En temel hak olan insan hakları şartından yola çıkarak kadın ve erkek birlikte, güç birliği ile kadınlar için çok daha aydınlık ve kalıcı bir gelecek inşa edebiliriz.” diye konuştu.