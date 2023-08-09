Kısırlık nasıl anlaşılır?

Bir yıl süre ile, korunmasız ve düzenli bir şekilde girilen cinsel ilişkiye rağmen, hamile kalınamıyor ise, derhal bir doktora görünerek kısırlık analizi yaptırmanız gerekir.

Bugünün şartlarında tıp o kadar çok ilerledi ki, kısırlık bile yakın bir zamanda tarihe karışacak gibi görünüyor. Çünkü kadın ve erkek için gerçekleştirilen bazı özel uygulamalar sayesinde, eşler bebek sahibi olabiliyor.

Kısırlık için yapılması mümkün olan tetkik ve uygulamalar ise;

İlk olarak kadınlarda jinekolojik muayene, ultrason da yumurtalıkların ve rahmin incelenmesi gerçekleştirilir.

Bir takım hormon tahlilleri, rahim filmleri ve erkeklerde sperm analizi yapılmalıdır. Bu tetkikler yapıldıktan sonra, hastanın durumu ile alakalı genel bir rapor ortaya çıkmaktadır.

Doktorun yönlendirmesi ile tüp bebek uygulama yöntemine gidilebilir. Kadında yumurtlamanın gerçekleşmemesi, polikistik over sendromu, kanser hastalığı tedavisi görmek, şeker ve guatr gibi çeşitli hastalıkların kısırlık gibi yan etkileri bulunmaktadır. Ancak hastalara yapılan hormon tahlilleri ve görüntülemeler sonucunda ise, bu sorunun tedavisi mümkündür.

Kısırlık belirtileri nelerdir?

1 yıldan uzun süre boyunca çiftin korunmadığı halde bebek sahibi olmaması.

Kadında, düzenli adet görmemek ya da hiç adet olmamak.

Kilo alımı ve buna bağlı olarak hormon bozuklukları. Aşırı kıllanma, sivilcelenme vs.

Kadında, süt hormonunun artması ve meme bölgesinden süt gelmesi.

Kasıklarda ağrı ve kramplar.

Erkeklerde meni azalması olarak sayılabilir.

Bütün bu belirtiler kesin bir şekilde kısırlık belirtileridir demek doğru olmaz. Çünkü geniş çaplı araştırmaların yapılması gerekir. Ancak şu da akıllardan çıkarılmamalıdır ki, hiç spermi olmayan erkek hastalardan dahi, alınan doku örnekleri sayesinde laboratuvar ortamında sperm üretilmesi mümkündür.

Kısırlık için yapılan tetkikler nelerdir?

Kadınlarda rahim filmi ve görüntülenme ve hormon tahlillerinin yapılmasının ardından, rahimde miyom, kist, polip gibi oluşumlar ve yumurtalıkların var olup olmadığı kontrol edilir.

Doktorun hastasından rahim filmi istemesinin nedeni, rahim dokusunda yapışıklık, hamileliğin oluşmasına engel olacak anormal durumların varlığı ve tüplerin tıkalı olup olmadığını anlayabilmesi içindir. Adet bittikten 1 hafta sonra, rahim filmi çekilir. Rahim filmi çekilmesi esnasında kadının ağrı duyması söz konusu değildir. Ortalama olarak 10 dakika civarında sürer.

Laparoskopi uygulamasında ise, rahime göbek deliği aracılığı ile girilir ve içeride olan polip, miyom ve kistlerin yeri saptanarak, gerekli müdahalelerin yapılması sağlanır.

Erkeklerde semen analizleri yapılır ve kadında yapılan testler ile beraber de kesin olarak teşhis koyulabilir. Erkeklerde semen analizi yapılmadan önce, 3 ile 5 gün arasında cinsel ilişkiye girmemesi tavsiye edilir. Erkeklerde, anatomik bozukluklar, hormonal sebepler, varikosel, kanser tedavisi, genetik rahatsızlıklar kısırlık sebeplerinin ilk nedenleri arasında gelmektedir.