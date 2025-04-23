Özellikle gençlerin, öğrencilerin ve işsiz bireylerin, farkında olmadan yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlara karışması nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin araştırılması amacıyla, TBMM’de bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talebiyle önerge sundu.

“Günlük 500-1000 TL kazanç” vaadiyle sosyal medya üzerinden yapılan yönlendirmelerle, gençlerin banka ya da dijital ödeme hesaplarının belirli bedeller karşılığında başkalarına kullandırmaya itildiğini kaydeden Bartın, “Bu hesaplar, yasa dışı bahis sitelerinde para transferi yapmak, dolandırıcılık gelirlerini aktarmak ya da suç gelirlerini aklamak gibi faaliyetlerde kullanılmaktadır. Bu süreçte hesap sahibi, çoğunlukla bu suç örgütlerinin yapısı hakkında bilgi sahibi dahi olmadan, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kara para aklama gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle Hakkâri ve Yüksekova başta olmak üzere, bölge kentlerinde binlerce gencin hesap kiralama faaliyetlerine yöneldiği, ardından da adli süreçlerde büyük mağduriyet yaşadığı dile getirilmektedir. Bu gençler, kimi zaman örgütlü suçların bir parçası gibi algılanmakta; kimi zaman da bilinçsizce ya da zorla dahil oldukları sistemin tüm hukuki sorumluluğunu taşımak zorunda bırakılmaktadır. Ülke genelinde çok sayıda genç, bu gerekçeyle tutuklanmakta veya sabıkalı hale gelmektedir” dedi. Bartın, sosyal medya platformları üzerinden yürütülen açık dolandırıcılık ilanlarına karşı etkili önlem alınmadığını ve bu ilanların gençlere sistematik biçimde ulaştığına dikkat çekti.