Kirasını Iban üzerinden gönderen kiracılar için Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar verildi. Alınan bilgiye göre L.M. ismimdeki bir kiracı her ay düzenli şekilde kira bedelini ev sahibinin banka hesabına yatırdı. Ev sahibi ise yaklaşık 4 ayın ardından kiracının kirayı eksik yatırdığını söyleyerek icra takibi başlattı. Düzenli şekilde kirasını yatıran kiracı L.M. ise , ev sahibinin başlattığı icra takibine itiraz etti. Ev sahibi ise mahkemeye başvurarak takibin durdurulmasına itiraz etti.

BANKA İŞLEM ÜCRETİ ALDI

Kiracı L.M. ise ev sahibinin kirayı eksik yatırdığı yönündeki iddiaları reddederek her ay düzenli şekilde 4500 TL kira bedeli ödediğini ancak banka tarafından havale ücreti 31,50 TL kesildiğini söyledi. Kiracı bu işlem ücretinin ev sahibinin sorumluluğunda olduğuna vurgu yaptı.

DAVA REDDEDİLDİ

Mahkeme, kira bedelinden kesilen ücretin bankaca alınan masraflardan kaynaklandığına hükmetti. Mahkeme, ilk olarak elden ödenmesi istenen daha sonra banka üzerinden verilmesi istendiğinden dolayı çıkan masrafa davalının katlanmak zorunda olmadığı vurguladı.

Ortada ödenmeyen bir kira ücretinin olmadığı, tahliye davasında ev sahibinin haksız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildi. Mahkemenin kararına ev sahibi itirazı üzerine Yargıtay mahkemenin kararını bozdu.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine mahkeme tarafından yapılan yeniden yargılama sonucu aynı karar çıktı.

Ev sahibi kararı tekrar temyiz etmesi üzerine bu sefer devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndan tarafından alınan emsal kararda paranın ev sahibine eksiksiz ulaştırılması kiracının sorumluluğunda olduğu belirtilirken banka üzerinden yapılan havalede işlem masrafının kiracıya ait olduğu vurgulandı.

Bu nedenle yatırılan kira bedelinden havale ücreti kesildiği için ev sahibine eksik ücret ödenmiş ve bu sebeple kiracının tahliye edilebileceği hatırlatıldı.