SUBÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, Kırcaali Yaylası ve Manda Gölü güzergahında doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, Kırcaali Yaylası ve Manda Gölü güzergahında doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Topluluk geziyle üyelerine doğayla iç içe zaman geçirme ve fiziksel aktiviteyle dolu bir gün yaşama imkanı sundu. Öğrenciler, yürüyüş sırasında çevredeki doğal yapıyı gözlemleyerek fotoğraflar çekti ve birbirleriyle etkileşim kurma fırsatı yakaladı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen doğa yürüyüşleri, öğrencilerin akademik hayat dışında sosyal ve sportif alanlarda da aktif rol almasını teşvik etmeyi amaçlıyor.