Kırklareli Üniversitesi’nin bünyesindeki bölümlerin doluluk oranının yüzde 99,2’ye ulaştığı bildirildi.

Akademik ve fiziki gelişiminin yanı sıra öğrenci sayısını da her geçen yıl artırmaya devam eden Üniversite, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 99.2 doluluk oranıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yerini aldı. Açıklanan sonuçlara göre adaylar, Kırklareli Üniversitesi’ne yoğun ilgi gösterdi.

2024-2025 akademik yılı için 5 bin 28 kontenjanı bulunan üniversiteye 5 bin 157 öğrenci yerleşti. Üniversite’nin akademik birimler bazında doluluk oranlarına bakıldığında fakülteler bazında yüzde 98.7, meslek yüksekokulları bazında ise yüzde 99.6 oranına ulaşıldı. Üniversitenin tüm birimler bazındaki doluluk oranı ise yüzde 99.2 oldu. Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Vize Meslek Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranıyla dikkat çekti.