Kırklareli’nde polis ekiplerince 6 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Ekipler sabah karşı 1 kamyonet ve 3 araç durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 6 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 aracın şöförü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.