Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öncülüğünde hayata geçirilen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" çerçevesinde Kırklareli’nde düzenlenen en iyi cümle/afiş yarışmalarının aralık ayı ödül töreni, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, öğrencilerin becerilerini sergiledikleri yarışmalarda dereceye giren genç yeteneklere ödülleri takdim edildi. Yarışmada ilkokullar arasında birinciliği kazanan Lüleburgaz Evrensekiz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Cemre Kulaksız, ortaokul birincisi Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ömer Kayra Alptekin, lise birincisi Babaeski Şehit Ersan Yenici Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Simge Yıldız ödül almaya hak kazandı. Birinci olan ve dereceye giren öğrencilere Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun tarafından başarı belgeleri takdim edildi.