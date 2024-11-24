Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan 41’inci Komando Tugay Komutanlığı’ndaki “Komando Eğitimi” nefes kesti.
Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komando Tabur’undan gelen birlikler, Vize ilçesindeki 41’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda Komando Eğitimi”ne tabi tutuldu.
Komandolar, arazide intikal eğitimi, arazide üs bölgesi teşkili, helikopter yönlendirme ve yaralı tahliyesi, meskûn mahalde muharebe eğitimi,
mağara eğitimi, hareketli pusu/dinleme, baskın ve sabotajlara karşı koyma eğitimleri gördüler.
Öte yandan, komandolara İstihkâm Alay Komutanlığı tarafından ise bot eğitimi verildi.
Kaynak: iha