Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle geleceğin mimarı öğretmenlerle buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle belediyenin yaygın eğitim kurumlarında ve birimlerinde görevli öğretmenlerle buluştu. Programa ayrıcaİl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral, ilçe milli eğitim müdürleri ve çok sayıda eğitim yöneticisi katıldı.

Başkan Alemdar, protokol üyeleriyle birlikte öğretmenlere çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı, sevinçlerine ortak oldu.

Başkan Alemdar öğretmenlerin toplum içindeki yerine dikkat çekerek, “Bugün burada, hayatlarımıza yön veren tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Sizler, sadece bilgi veren değil, tarihimiz, kültürümüz ve medeniyetimizi geleceğe taşıyan yol göstericilersiniz. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılını geride bıraktığımız bu dönemde, sizlerin yetiştirdiği nesillerle Türkiye Yüzyılı’nı daha güçlü bir şekilde inşa edeceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Konuşmasında insanlara bir şey öğretmenin kutsallığından bahseden Başkan Alemdar şöyle dedi: “Hazreti Ali’nin dediği gibi, bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. İşte bu anlayışlahareket etmek zorundayız. Sizler, geçmişte aldığınız eğitimi geleceğe taşıyan, Türkiye’nin yarınlarını inşa eden mimarlarsınız” dedi.

Programda söz alan SAMEK ailesinin en yeni öğretmeni Merve Kara, Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime verdiği kesintisiz destek için teşekkür ederek, “SAMEK kurslarında, unutulmaya yüz tutmuş sanatları yeniden canlandırmak ve kursiyerlerimize katkı sunmak bizim en büyük hedefimiz. Ekonomik üretim yaparken aynı zamanda keyifli vakit geçiren kursiyerlerimizin gelişimlerine tanık olmak, yaptığımız işin en anlamlı yanı” diye konuştu.

Başkan Alemdar’a, konuşmasının ardından programın hatırası olarak SAMEK’te hazırlanan el emeği göz nuru eser hediye edildi.

Alemdar, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.