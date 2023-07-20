Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen "Nitrat Eylem Planları İçin İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi" toplantısı Kırklareli’nde yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Yusuf Gürbüz, tarım üretiminde suni gübrelerin şuursuz şekilde aşırı kullanılmasıyla sulama suyu ve yağışlarla yerüstü ve yeraltı sularının kinlendiğine dikkat çekti. Gürbüz, "Türkiye’de 25 nehir havzasında köy bazlı olarak nitrata hassas bölgeleri belirledik. Köy bazlı kirliliği önlemeye yönelik üreticiler ve aktörler tarafından uyulması gereken tedbirleri içeren nitrat eylem planı hazırladık. Bu projeyle ülkemizin tarım alanlarının yüzde 30’u, köy bazlı olarak da yüzde 10’u nitrata hassas bölge yerleşimler olarak belirlendi" dedi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici ise Trakya’nın buğday ve ayçiçeği üretiminde Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biri olduğunu vurguladı. Vali Ekici, "Türkiye’de buğdayın yüzde 11.5’i Trakya’da üretiliyor. Yine ayçiçeğinin yüzde 23’ü bu bölgede üretiliyor. İlimizin yaklaşık yüzde 40’ı tarım ananı, yüzde 40’ı orman, yüzde yirmisi ise yerleşim yerleri ve diğer alanlardan oluşuyor. Tabi varlıklarımızın korunması için endüstriyel atıklar konusunda azami derecede dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.