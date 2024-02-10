Kırklareli’nde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde D-100 kara yolunun 3. kilometresinde 39 ABC 125 plakalı Tomris B. idaresindeki panelvanla 39 TN 690 plakalı Furkan Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada panalvanda bulunan sürücü sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürücü araçtan çıkarıldı.
Yapılan ilk müdahalenin arından yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: iha