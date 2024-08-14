Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte şüpheli C.K.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını ve söz konusu maddeleri evinde sakladığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 78.77 gram metamfetamin, 0.26 gram esrar, 2 kök kenevir bitkisi, tabanca, tabancaya ait 6 fişek, uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıt ele geçirildi.

Olayla ilgili C.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.