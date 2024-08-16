Kırklareli’nde yaz aylarında başlayan Kur’an-ı Kerim kursları sona erdi.
Kırklareli İl Müftülüğünce yaz aylarında başlayan Kur’an-ı Kerim kursları sona erdi. Ulu Camisinde yaz dönemi kapanış programı düzenlendi. Düzenlenen programa Vali Birol Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş, veliler katıldı.
Ekici, İl genelinde camilerde kursların gerçekleştiğini belirterek “Yaz Kursu süresinde Kur’anı usulüne uygun biçimde okumayı öğrenen, temel dini bilgilerini öğrenen cennet çiçekleri çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Daha sonra öğrencilere katılım belgesi verdi.
Kaynak: iha