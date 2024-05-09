Başakşehir’de bir kişinin yaralandığı motosiklet kazası kameraya yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıktan geçerek bir otomobile çarptığı görüldü.

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir motosiklet sürücüsü kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak yoluna devam etmek istedi. O esnada kendisine yeşil yanan bir araç sürücüsü dönüş yaptığı anda motosiklet, otomobile çarptı. Kaza sonrasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken kaza anı başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.