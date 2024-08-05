Nar faydaları bakımından halk arasında da konuşulur ve sağlık deposu bir meyve olarak bilinir. Zengin içerikli bir meye olduğu için sitemizde narın faydaları var mıdır, nasıl tüketebilirsiniz, ne miktarda yemelisiniz gibi merak edilen soruları yanıtlayacağız. Sağlıklı beslenmenizde narın faydaları olur mu merak edenlerin cevaplarını alabilirler. Narın faydaları nelerdir maddeler halinde inceleyebilirsiniz. Diğer kış meyveleriyle ilgili yazılarımızı sitemizden okuyabilirsiniz.

Besin Değeri Zengin

Narın içindeki küçük pembe tohumlar, meyvenin yenilebilir kısmını oluşturur. Bu taneleri iç etinden çıkarmak yoğun emek gerektirse de, besin değerleri ve tatları uğraşmaya değer. Genel olarak, narlar lif, vitamin ve mineral bakımından zengin içeriktedirler. Narın faydaları, fazla lif veya C vitamini içermelerinden kaynaklı da olmaktadır. Ayrıca nar faydaları antioksidan etkisinden de kaynaklanır. Enerjisi çok yüksek olmadığı için içindeki taneleri yiyerek besin faydalarının tadını çıkarabilirsiniz.1 orta boy nar 133 kaloridir ve yarım narı 1 adet meyve yerine tüketebilirsiniz.

Antioksidan Açısından Zengin

Nar, birçok meyve gibi antioksidanlarca zengin bir içeriktedir. Antioksidan nedir, soranlar için kısaca özetleyelim: Antioksidanlar, vücut hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olan bileşiklere denir. Bu serbest radikaller vücudumuzda her zaman bulunur, ancak arttığı durumlarda sağlığa zararlı olabilir ve bir dizi kronik hastalığın riskini arttırabilir. Yani özetle antioksidan nedir, sorusunun yanıtı hastalıklara karşı koruyucu maddelerdir, diyebiliriz. Nar faydalarını en çok bu antioksidan bileşikler sayesinde gösterir. Nar gibi sebze ve meyvelerden antioksidan alımı, genel sağlığı destekler. Ayrıca bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklara karşı koruyama yardım eder. Özellikle vücudumuzu diyabet, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklar ve kansere karşı güçlendirirler.

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İltihaplanmayı Azaltmaya Yardımcı Olabilir

Vücudumuz kısa süreli enfeksiyon ve yaralanmalara karşı tepki verir. Bu tepki genellikle iltihaplanma, şeklinde olur. Bununla birlikte, tedavi edilmezse bu iltihap soruna dönüşebilir ve hastalık riskini arttırabilir. Özellikle kronikleşen iltihap kalp hastalığı, tip 2 diyabet, kanser ve Alzheimer hastalığı gibi birçok kronik duruma katkıda bulunabilir. Tatlı veya ekşi narın faydalarından biri de bu iltihabi durumları azaltmaya yardımcı olabilmesidir. Antiinflamatuar etkisi narda bulunan “punicalagins” adı verilen bileşiklerden kaynaklandığı bilinir. Özellikle salatalara eklediğiniz ekşi narın faydaları yeşilliklerle beraber desteklenir ve artar. Bu sebeple mevsimiyken narı sofralara ekleyebilirsiniz.

Anti kanser Özelliklere Sahip Olabilir

Yapılan bazı çalışmalar gösteriyor ki, nar taneleri, nar suyu ve nar yağındaki bileşiklerin kanser hücrelerini öldürmeye veya vücuttaki yayılmalarını yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Narın faydaları arasında sayılabilecek anti kanser özelliği koruyucu bir özelliktir ve mucize beklenmemelidir. Ancak kansere karşı destek olabilir ve beslenmeye eklenebilir. Ayrıca antioksidan ve anti inflamatuar bileşikler içermesi de kansere karşı destek olur. Bu sebeplerle beslenmenize ekleyebilirsiniz. Kanser tedavisi görüyorsanız nar zararları olabilecek etkiler varsa dikkatli olmalısınız. Bu sebeple kanser hastaları doktor önerilerine önem vermelidir.

Kalp ve Böbrek Sağlığına Fayda Sağlayabilir

Nar gibi polifenolik bileşikler açısından zengin meyvelerin kalp sağlığına fayda sağlayabileceğine dair çalışmalar bulunmaktadır. Narın faydaları arasında olan bu durum damar tıkanıklığı, kalp krizi gibi riskleri de azaltabilir. Ayrıca nardaki bileşikler kan basıncını ve atardamarlardaki iltihaplanmayı azaltabilir, kalple ilgili göğüs ağrısını hafifletebilir. Buna ek olarak içerdiği bileşikler sayesinde nar tüketimi böbrek taşı oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Özetle narın faydaları sayesinde ve antioksidan özelliklerinin bir sonucu olarak kalp ve böbrek sağlığını desteklemeye yardım eder. Düzenli tüketimde etkisinin görüldüğü çalışmalarla da desteklenmektedir.

Anti-mikrobiyal Özelliklere Sahip Olabilir

Nar faydaları arasında, belirli bakteri, mantar ve maya türleri gibi zararlı mikroorganizmalarla savaşmak da olabilir. Örneğin, ağız kokusuna neden olan ve diş çürümesine neden olan mikropları incelemiştir. Bu gibi mikroplar uzun süreli durumlarda daha ciddi sorunlar yaratabilir. Bazı çalışmalarda bunun gibi sorun yaratabilecek mikroplara karşı nar tüketiminin faydalı olduğu görülmüştür. Kesin sonuçlar olmasa da narın faydaları arasında bakteri ve mantarlara karşı destekçi olması da sayılabilir. Ağız kokusunu azaltmak, diş çürüklerini önlemek için nar tüketimi faydalı sayılabilir.

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Egzersiz Dayanıklılığını Artırabilir

Nardaki polifenol ismi verilen bileşikler egzersiz yaparken dayanıklılık süresini uzatabilir. İnsanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, koşudan 30 dakika önce 1 gram nar özü almanın, yorgunluk süresini %12 azalttığını göstermektedir. Diğer bazı araştırmalar da, nar takviyelerinin kas iyileşmesini desteklediğini savunmaktadır. Nar faydalarından önemli bir tanesi olan egzersiz dayanıklılığı için genellikle takviyeler kullanılmaktadır. Sporcu değilseniz rutin egzersiz düzeninizde nar veya nar suyu alımı da size destek olabilir. Ancak profesyonel sporcularda önemli bir etki almak için genellikle nar özü gibi takviyeler kullanılır.

Beyin Sağlığı İçin Destekleyici Olabilir

Nar, antioksidan görevi gören ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltan “ellagitannin” adı verilen bileşikler içerir. Bu bileşikler, beyin sağlığı için narın faydaları olabileceğini göstermektedir. Beyindeki hücre hasarını azaltmak ve iltihaplanmayı önlemek için antioksidan alımı önemli olmaktadır. Narda bulunan bu bileşikler de beyin için destekçi bulunmuştur. Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda antioksidanların beyin hasarından kurtulmayı da destekleyebileceğini göstermektedir. Ek olarak nar gibi antioksidanlarca zengin besinleri beslenmenize eklemeye ek olarak sağlıklı beslenmeyi de ihmal etmeyin. Sağlıklı beslenme düzeni önemlidir ve kötü beslenip sürekli nar yemek pek de işe yaramayabilir.

Sindirim Sağlığını Destekler

Özellikle son dönemde bağırsaklarla ilgili yapılan çalışmalar artmıştır. Bu araştırmalar bağırsak bakterilerinin sindirim sağlığına önemli etkileri olduğunu göstermektedri. Bu sebeple bağırsak sağlığını korumak için beslenmenin etkisi de artmaktadır. Yapılan çalışmalarda lifli besinlerin bağırsak bakterilerini beslediği ve iyi huylu bakterileri arttırdığını göstermektedir. Bu besinlere ayrıca “prebiyotik” ismi de verilmektedir. Narın faydaları da içerdiği lifler sayesinde artmaktadır. Kolondaki faydalı bileşikleri arttırmaya yardım eden nar prebiyotik etkili bir meyve olmaktadır. Yani iyi huylu bakteriler içi yakıt görevi görür. Bu sayede kabızlık, hemoroit, kolon kanseri, gastroözofageal reflü ve divertikülit gibi bazı sindirim koşullarına karşı koruma sağlayabilir. Sağlıklı bir bağırsak için nar gibi prebiyotiklerden zengin beslenmeyi unutmayın.

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Özetle;

Kış meyvelerinden biri olan sağlık deposu narı beslenmenize dahil edebilirsiniz. Sindirimden dolaşıma, beyin sağlığından ağız sağlığına kadar narın faydaları nelerdir maddeler halinde sıraladık. Nar ve antioksidan yüklü kış meyvelerini tüketmeyi unutmayın. Tüm bu faydalar için düzenli sebze ve meyve yemek de gereklidir. Sağlıklı beslenme, düzenli meyve tüketimi, bol sebze tüketimi genel sağlığı iyileştirmeye destek olacaktır. Özel durumlarınız için diyetisyen desteği almayı unutmayın. Nar severler için salatalara, yoğurda, chia pudinge ekleyebilirsiniz veya kaşıklayarak afiyetle yiyebilirsiniz. Sitemizdeki meyveli fit tarifleri de deneyimleyebilirsiniz.