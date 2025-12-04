"Doğanın yağmurla canlanmasına seviniyoruz; peki bizim sağlığımız nasıl canlanacak?" sorusuna yanıt veren Mutluer, "Doğanın yağmurla beslenmesine seviniyoruz; çünkü bu döngü toprağın canlanması için vazgeçilmez. Peki bizler bu soğuk aylarda sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?" diyerek sözlerine başladı. Yanıtın, doğduğumuz andan itibaren şekillenmeye başlayan mikrobiyotanın dengede tutulmasından geçtiğini belirten Mutluer, güçlü bir bağırsak yapısının bağışıklığı desteklediğini vurgulayarak stres yönetimi, kaliteli uyku ve dengeli beslenmenin kış döneminde hayati önem taşıdığını söyledi.

Kış aylarında beslenmede dikkat edilmesi gerekenler

Mutluer, Kış aylarında beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Yeterli protein alınmalı, probiyotiklerden zengin bir beslenme düzeni oluşturulmalı, prebiyotik ve probiyotik besinler birlikte tüketilmeli, lif (posa) açısından zengin gıdalara öncelik verilmelidir. Bağışıklığı destekleyen zencefil, karabiber, sarımsak, soğan, yeşil çay, papatya çayı, kekik çayı ve mevsim sebzeleri hem bağırsak sağlığına hem de bağışıklık sistemine olumlu katkılar sunar."

Diyetisyen Deniz Mutluer, güne başlamak için özel bir karışım önerdi:

"Her sabah aç karnına: 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1-2 tatlı kaşığı limon suyu karıştırılarak tüketilebilir."