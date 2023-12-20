Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren Tezcan Galvaniz Fabrikası işçileri, kışlık kıyafetlerinin temin edilmediği gerekçesiyle işi bıraktı. Sinirlenen yetkililerinin yemek vermediğini, servisleri kaldırdığını iddia eden işçiler, fabrika önünde sloganlar eşliğinde durumu protesto etti. İşçiler tarafından kayda alınan görüntüde de fabrika müdürünün, "Yemek verilmeyecek kardeşim. Gidin dışarıda bir yerde, lokantada yiyin. Burası özel mülk" dediği, bir işçinin ise "Bende çalışanıyım. Açız" diyerek karşılık verdiği duyuluyor.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokakta bulunan Tezcan Galvaniz Fabrikası’nda işçiler, yıl başında imzaladıkları sözleşmede bulunan kışlık kıyafet ve iş kıyafeti şartının yerine getirilmediğini gerekçe göstererek işten kaçınma haklarını kullandı. İşçiler; duruma sinirlenen patronun kendilerini yemek saatinde yemekhaneye almadığını ve servislerin mesai bitimi kendilerini almaya gelmediğini öne sürdü. Bugün ise içeriye alınmayan işçiler fabrika önünde sloganlar atarak patronlarını protesto etti. Patronlarından takım elbise değil iş kıyafeti istediklerini söyleyen fabrika işçileri, konunun çözümüne ilişkin yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan, işçiler tarafından kayda alınan bir görüntüde fabrika müdürünün, "Çoğu kişiye tebliğ edildi. Yemek verilmeyecek kardeşim. Gidin dışarıda bir yerde, lokantada yiyin. Burası özel mülk. Buranın sahibinin dediği olacak" ifadelerini kullandığı, işçinin ise "Bende çalışanıyım. Açız" dediği duyuluyor.

"Bu bardağı taşıran son damlaydı"

12 yıldır fabrikada çalıştığını söyleyen 2 çocuk babası Kerem Erçin, "Yılbaşında imzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesine uymuyorlar. Bu konu, işçilere yemek, kıyafet, temizlik ve hijyen konularındaki mobingle başladı aslında. Şuan ki meselemiz iş kıyafeti. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Sürecin başından beri işçi her zaman işinin başında oldu. Kışlık kıyafet verilmediği için rapor alan arkadaşlar, çeşitli gerekçeler göstererek cezalara maruz bırakıldı" dedi.

"İşten kaçınma hakkımızı kullandık"

Mağdur olduklarını söyleyen Erçin, "Dün sabah 08.00 - 16.00 vardiyasındaki arkadaşlar olarak fabrikaya giriş yaptık. Kıyafetimiz olmadığı için bu şekilde makine başında çalışırsak ölümlü iş kazalarına maruz kalacağımız gerekçesiyle anayasanın bize vermiş olduğu işten kaçınma hakkımızı kullandık. Bunun akabinde patronumuz ’O zaman size yemek de yok’ dedi. 11.00’da yemekhaneye gittiğimizde fabrika müdürümüz, ’Yemek yok. Burası özel mülk, gidin dışarıda yiyin’ söylemlerinde bulundu. Hepsi videolu kayıtlı şekilde var. İş çıkışında evimize gitmek istediğimizde 16.00’da, servislerin gelmediğini 16.00 - 00.00 vardiyasının işe getirilmediğini, içerideki arkadaşların da kendi imkanlarıyla evine gitmesi gerektiğini söylediler. Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde bir tane bile otobüs, servis yok. Sağ olsun Kartepe Belediye Başkanımız devreye girdi bize 2 servis tahsis etti. Belediye Başkanımız bizi evlerimize bıraktı, çayımızı, poğaçamızı, çorbamızı verdiler. Her zaman yanımızda olduklarını bize ilettiler. Biz patrondan takım elbise istemiyoruz, işini yapabilmek için iş kıyafeti istiyoruz" diye konuştu.

"Yemekhaneye dahi alınmadık"

İşçilerden Hakan Tarakçı ise "500- 600 derece arasında sıcak bir bölgede çalıştığımız için yanmaz kıyafet ihtiyacımız oluyor. Yanmamamız için üstümüze uygun bir şekilde verilmesi gereken kıyafetler verilmiyor. Eldiven ve tam takım işçi kıyafeti gelmediği zaman direkt vücudumuza temas edip yakıyor. Dün 08.00 - 16.00 vardiyasında olan arkadaşların arasında bende vardım. Çalışamadığımızı belirttik. Sendikamız sağ olsun bu konuda bize destek oldu ve işten kaçınma hakkımızı kullandırttı. Gün içinde yemek saatinde yemekhaneye dahi alınmadık. Oturmak istedik. Oturmak istediğimiz yerin kapısını kilitlediler, içeri giremezsiniz tutumu içerisindeydiler. Bırakın içeriye girmeyi bizi orada oturtturmadılar. 16.00’da servisle eve geçmemiz gerekiyor. Ben Kartepe Belediyesi’nin servis aracı gelmeseydi burada kalmıştım. Aracım olmadığı için gitme şansım yok" ifadelerini kullandı.