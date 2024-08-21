Her yıl Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin başvurduğu Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, TMOK tarafından 25 Ağustos’ta 36’ncı kez düzenlenecek. İBB, dünyada kıtaları kulaçlarla birleştiren tek yarış olma özeliği taşıyan etkinliğe birçok birim ve iştirakiyle destek verecek.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016’da “En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı İBB’nin destekleri ile 36’ncı kez kıtaları kulaçla birleştirecek.

Bu yıl 5 kıtadan bin 186’sı kadın, 2 bin 935’i erkek olmak üzere 4 bin 121 kişinin başvuru yaptığı belirtilen organizasyona Türkiye dahil olmak üzere 77 ülkeden 2 bin 836 yüzücünün katılması bekleniyor.

BİRÇOK BİRİMİ VE İŞTİRAKİ İLE DESTEK VERİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de birçok birimi ve iştiraki ile “Herkes İçin Spor” temasıyla gerçekleştirilecek olan etkinliğin en iyi şekilde düzenlemesine katkı sağlayacak. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonunda organizasyona destek veren İBB, başlangıç müdahale aracını da hazır olarak bulunduracak. İBB toplanma ve bitiş alanı olan Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda, yarışın yüzme rotasında ve kıyılardaki temizlik ve atık yönetimi çalışmalarını da yürütecek.

İhtiyaç duyulan tüm alanlarda gerekli araç ve personel desteğini de sağlayacak olan İBB parkta düzenleme ve peyzaj çalışmalarını üstlendi. Buradaki çalışmalar kapsamında oturma ünitelerinin temini, parktaki çökmelerin düzeltilmesi ve çim bakımı gibi çalışmalar yapılacak.

İBB, yüzücüleri yarışın başlangıç noktası olan Kanlıca iskelesine taşıyacak olan ve burada da suya girmelerini sağlayacak hidrolik rampalı 3 gemiyi sporcuların hizmetine sunacak. Bunlarla birlikte her birinin boyu en az 15 metre, genişliği 8 metre olan 2 adet duba, vapurlarda kullanılan 6 adet yolcu iskelesi ve gemiden gemiye geçişi sağlayan 2 adet köprü iskelesinin temini de etkinlik için verilecek destekler arasında yer alacak.

Güvenlik botları için dar iskele yapımı ve 20 adet seyyar duş kurulması da İBB ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Cemil Topuzlu Parkı yakınında yer alan ve İSPARK sorumluluğunda olan otopark 23-24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde görevlilerin araçlarına ücretsiz olarak hizmet verecek.

SPORCU, HAKEM, GÖREVLİ VE GÖNÜLLÜLERE ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM

Akreditasyon kartı olan sporcu, görevli, hakem ve gönüllülerin yarış günü alana gidip gelebilmesi için toplu ulaşım araçlarını ücretsiz olarak kullanabilme imkanının sağlanması İBB tarafından etkinlik için verilecek önemli destekler arasında yer alıyor.