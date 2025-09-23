Günümüzde düğün masrafları cep yakıyor. Artan düğün giderleri, evlilik hazırlığındaki çiftleri zor durumda bırakırken, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, genç bir kızın erkekten düğün için istediği talepler büyük yankı uyandırdı.

"Ben Kuyumcu Dükkanı mı Açıyorum İsyani"

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, oğlunun evlilik talebi için kız tarafına giden bir baba, karşı tarafın düğün için talep ettiği listeyi paylaştı. Listedeki maddeleri anlatan baba, duruma tepki göstererek, "Ben kuyumcu dükkanı mı işletiyorum?" diye sitem etti.

Babanın açıklamaları şöyle:

Oğluma kız istemeye gittik. Elime böyle bir liste tutuşturdular. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Oğlum sosyal medyadan bir kız ile tanışmış. Anladık ücra bir mahalle, kıyıda köşede bir gecekondu. Ben gecekonduda oturanları kesinlikle küçük görmüyorum. Gittik tanıştık güzel bir aile. Dünürlük ettik, bize kızı verdiler ama elime bu listeyi verdiler.

Listede Yer Alanlar

Baba, sözlerinin devamında listede istenenleri paylaştı:

- Başlık parası 500 bin



- 10 tane bilezik 30 gram



- Hint küpesi



- Madonna kolyesi



- 8 çeyrekli bilezik



- Gümüş kemer



- Yarım metre Halep zinciri

"Ondan Sonra Çocuklar Evlenmiyor, Nasıl Evlenecekler"

Bir de şunu yazmışlar: Evdeki 4 tane çocuğun okul masrafları. Böyle düğün mü yapılır ya? Ondan sonra çocuklar evlenmiyor, nasıl evlenecek. Şu liste ne kadar tutuyor?