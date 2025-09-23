YouTube’da 1,5 milyon abonesi bulunan ‘Soğuk Savaş’ kanalında yayımlanan bir videoda, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e ait "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" Hadis-i Şerifi üzerinden yapılan yorumlar, halkı kin ve nefrete sürükleyebilecek ifadeler içerdiği gerekçesiyle tepki topladı.

Tutuklandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili paylaşım üzerine Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, program sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özür Dilemişti

Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığının 'şaka' olduğunu belirterek özür dilemişti. Soydemir paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."