Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda yapılan davanın ikinci duruşmasının ikinci oturumuna, 19’u tutuklu toplam 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Dünkü oturumda sanıklar, davaya sonradan dahil edilen 4 müştekiyle ilgili birleşen iddianame kapsamında savunmalarını sundu. Bugünkü oturumda ise birleşen iddianame ile duruşma arasında dosyaya giren belgelere dair müşteki avukatlarının beyanları alındıktan sonra tanık ifadelerine geçildi. Oturum sonunda mahkeme heyeti, ara kararlarını açıkladı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 21 sayfalık savcılık mütalaası duruşmada okundu.

Otel yöneticileri Halit Ergül, Emir Aras, Ahmet Demir ve Kadir Özdemir ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar’ın "muhtemel kast"la hareket ettikleri değerlendirildi. Savcılık, bu isimlerin hayati riskleri bilip “olursa olsun” mantığıyla hareket ederek beklenen sonucu kabul ettiklerini ifade etti.

Mütalaada, otelin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras’ın da aralarında bulunduğu otel müdürü, teknik sorumlular, iş güvenliği uzmanları, denetçi firma yetkilileri, aşçılar ve LPG bakım görevlilerinin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması istendi. Bolu İl Özel İdaresi’nde görevli 4 sanık için "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ceza talep edilirken, aşçı şefi Enver Öztürk’ün ise sorumluluğuna dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etmesi istendi.