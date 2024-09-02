İngiliz Denizcilik Ajansı, Yemen'in Hudeyde kentine bağlı Salif bölgesi açıklarında ticari bir gemiye düzenlenen saldırıyı duyurdu. Açıklamada, gemide can kaybının yaşanmadığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Saldırının Detayları

Kızıldeniz'de meydana gelen saldırıda, adı açıklanmayan bir ticari geminin iki top mermisiyle vurulduğu ifade edildi. Ayrıca, geminin yakınlarında üçüncü bir patlama da gerçekleştiği belirtildi. Olay sonrası geminin zarar görmeden rotasına devam ettiği aktarıldı.

Kızıldeniz'deki Güvenlik Durumu

Son dönemde, Yemen'de İran destekli Husilerin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere saldırılar düzenlediği biliniyor. Husiler, bazı gemilere el koydu ve İHA ve füzelerle saldırılar gerçekleştirdi.

Bu durum, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmasına neden oldu. ABD, bu tehditlere karşı 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu. ABD güçleri, bu süreçte Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdü. Avrupa Birliği ise 19 Şubat'ta Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla Aspides misyonunu başlattı. İtalya, 5 Mart'ta bu misyona katıldı ve taktik komutayı üstlendi.

Kızıldeniz, küresel ticaretin önemli bir rotası olan Süveyş Kanalı'na bağlanıyor ve bu kanal üzerinden yapılan ticaret, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.