Rusya'nın Taman kentine doğru ilerleyen Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Güllük, Novorossiysk Limanı yakınlarında İHA saldırısına uğradı. İHA'nın geminin yaşam alanına isabet ettiği, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Geminin hasar tespitinin yapılması ve gerekli onarımların gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul'a doğru hareket ettiği bildirildi.

2002 yılında inşa edilen MV Güllük isimli geminin uluslararası yük taşımacılığında görev yaptığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 3 Ağustos'ta Novorossiysk yakınlarında Nadezhda ve Yaşar isimli gemilere yönelik saldırılarının ardından Karadeniz'deki çatışmaların tırmanmasından ciddi endişe duyduğunu açıklamıştı. Bakanlık, çatışmaların kontrol altına alınmaması halinde başta gıda güvenliği olmak üzere önemli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunmuştu.