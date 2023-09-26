Ankara'da yaşayan 49 yaşındaki B.D., kızı M.D.'ye 15 yaşından itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanıyordu. Ancak DNA raporu, M.D.'den doğan çocuğun babasının B.D. olduğunu doğruladı ve bu nedenle B.D. hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Olay, 2015 yılında başladı; 15 yaşındaki M.D., babası B.D.'nin cinsel istismarına maruz kaldı. B.D., kızını tehdit ederek susmasını sağlamaya çalıştı ve bu süreç boyunca M.D.'yi istismar etmeye devam etti.

M.D.'nin ilk hamileliğinde, hamile olduğu ailesi tarafından fark edilince, erkek arkadaşından hamile kaldığını söyleyerek ailesini yanılttı. Ancak ikinci kez hamile kaldığında, bu sefer gerçek nedeni annesine anlattı. Anne ve kızının şikayeti üzerine B.D. gözaltına alındı ve tutuklandı.

B.D. hakkında açılan dava, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 45,5 yıla kadar hapis talebiyle ilerledi. Ancak mahkeme, B.D.'nin yurt dışına çıkışını yasaklayarak adli kontrol tedbiri ile tahliye edilmesine karar verdi.

Ancak davanın ilerleyen aşamalarında, 2016 yılında doğan çocuğun B.D.'den olduğunu gösteren bir DNA raporu ortaya çıktı. Rapora göre, çocuğun biyolojik babası yüzde 99.99 ihtimalle B.D. olarak belirlendi. Bu gelişme üzerine mahkeme, B.D. hakkında tutuklama kararı çıkarttı.

Duruşma sırasında B.D. mahkemeye katılmazken, M.D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı, rapora itiraz ederek yeni bir rapor talep etti, ancak mahkeme bu talebi reddetti ve B.D. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.