Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mutlu Barış Harekâtı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "50'nci Yıl Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.KKTC (İGFA) - Lefkoşa'daki Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi’ndeki törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın teşrifleriyle gerçekleşen törende Bakan Yaşar Güler; Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberlerindeki heyetle birlikte sergiyi gezdi.

TARİHİMİZİN ÖĞRETİLMESİNDE FAYDALI OLACAK

Törende bir konuşma yapan Bakan Yaşar Güler, bu anlamlı açılış töreni vesilesiyle, sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yılı vesilesiyle düzenlenen bu güzide serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Güler, "Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümünü idrak etmenin tarifsiz mutluluğu ve haklı gururuyla 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı da en içten duygularımla kutluyorum. Geçmişteki soydaşlarımızın maruz kaldığı türlü zorluk ve zulümleri görsel materyaller üzerinden en doğru ve en güzel şekilde anlatan bu serginin, bizlere önemli bir bilgi hazinesi sunduğunu; böylece tarihimizin öğretilmesine yönelik oldukça faydalı olduğunu değerlendiriyorum. Şüphesiz ki tarih ilham ve ibretlerle anlam kazanmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu müzedeki birbirinden değerli koleksiyonlar da, bu manada bizler için muazzam bakış açıları sunmakta, bilgilerimizi geliştirmekte ve bizlere yeni düşünce pencereleri açmaktadır. Bu gibi müze ve sergiler vasıtasıyla tarih şuurumuzu daima canlı tutmak, millî birliğimizi güçlendirmek son derece önemlidir" dye konuştu.

Programda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yaptığı konuşmada, hazırlanan sergideki fotoğrafların TSK’nın kendi arşivinden olduğunu hatırlattı.

Mutlu Barış Harekâtı’nda çekilen zorlukları anlatması bakımından bu serginin önemli olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Mehmetçiklerimizin ve Mücahitlerimizin birlikte o zorlukları nasıl aştıklarını hep birlikte bu fotoğraflardan görme fırsatı bulacağız” dedi.

Sergide, 1974 yılında gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekâtı'na ait eserler yer alıyor.