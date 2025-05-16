KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hizmet veren İZMEK Meslek Edindirme Kursları, 2024/2025 eğitim dönemini anlamlı bir sergiyle taçlandırdı. Akmeşe Mahalle Konağı’nda gerçekleşen yıl sonu sergisi; Akmeşe, Sapakpınar, Kurtdere, Hasancıklar ve Ortaburun Mahalleleri Kurs Merkezlerinin katılımıyla gerçekleşti.

GENİŞ KATILIM

Serginin açılışına yoğun katılım gerçekleşti. İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelik Kaya, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve şube müdürleri, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile belediye müdürleri, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Turgut Kocacık, İzmit Halk Eğitim Müdürü Sadık İskender ve müdür yardımcıları ile mahalle muhtarları katıldı.

150 KURSİYERİN EL EMEĞİ

Sergide, İğne Oyası, Giyim ve Mefruşat branşlarında eğitim alan toplam 150 kursiyerin, yıl boyunca büyük emek ve sabırla hazırladığı el emeği ürünler beğeniye sunuldu. Sergide görev alan 6 usta öğretici, kursiyerleriyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını gün yüzüne çıkararak, kültürel mirasa katkıda bulunmanın gururunu yaşadı. Akmeşe’de adeta bir sanat şölenine dönüşen sergi, iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.