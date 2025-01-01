Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla 2024 yılı içerisinde 65 bin 166 metre yeni oto korkuluk imalatı gerçekleştirdi.

OTO KORKULUK VE LEVHA İMALATI

Kent genelinde hayata geçirdiği projelerle ulaşımı kolaylaştıran Büyükşehir, bu hizmetlerin yanında sürücülerin güvenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hasarlı oto korkulukların sökülmesi ve yeni oto korkuluk imalatı yapımına yıl boyunca devam etti. 2024 yılı içerisinde ihale kapsamında 65 bin 166 metre imalat yapıldı. Kocaeli genelinde 8 etap muhtelif yollarda hasarlı oto korkulukların sökülmesi ve oto korkuluk yapılması işi kapsamında yer teslimi yapıldı. 2025 yılı içerisinde imalat çalışmaları devam edecek.

ÇARPIŞMA YASTIKLARI

Büyükşehir, 2024 yılı içerisinde trafik güvenliğine yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yaşanan kazalar ve eldeki verilerden yola çıkan ekipler, Kocaeli’nde kaza riskinin yüksek olduğu 3 bölgeye “Çarpışma Yastıkları” monte etti. Çarpışma yastıkları, yola paralel bariyerlerce korunamayan yollarda, yol kenarlarında veya refüjlerde bulunan sabit cisimlere (levha, elektrik direği vb.) karşı sürücüleri önden gelebilecek darbelere karşı korumak için monte edildi. Buna göre sürücünün aracı ön kısmından çarpması durumunda oluşan kinetik enerji çarpışma yastıklarınca sönümlenerek, araç ve içerisinde bulunanların kazayı minimum düzeyde atlatmasını sağlıyor.

ULAŞIM LEVHALARI

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı içerisinde 13 bin 676 levha montajı, 5 bin 818 direk montajı, 10 bin 782 levha tamiri veya sökümü, 4 bin 798 direk tamiri veya sökümü, 4 bin 98 delinatör montajı, 2 bin 97 delinatör sökümü, 331 sınır elemanı montajı, 439 sınır elemanı tamiri veya sökümü, 11 bin 24 adet aplikasyon levha imalatı, 299 plastik refüj başı montajı, 125 plastik refüj başı sökümü veya tamiri ve 136 ayna montajı gerçekleştirdi.