İnegöl’de özellikle Yeniceköy Mahallesi sakinlerinin dikkatli olması gerekiyor. Mahallede 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 8 saat boyunca planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

KESİNTİ SAATLERİ BELLİ OLDU

UEDAŞ’ın duyurusuna göre İnegöl’de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve saat aralıkları şöyle:

- Akhisar: 09.00 - 11.00

- Yeniceköy: 09.00 - 17.00

- Ertuğrulgazi, Yeni: 10.00 - 12.00

- Huzur: 13.00 - 15.00

- Karagölet: 09.00 - 10.00

- Karagölet: 10.00 - 16.00

- Karagölet: 16.00 - 17.00

KARAGÖLET’TE ÇALIŞMALAR GÜN BOYU SÜRECEK

Programda Karagölet Mahallesi için gün içerisinde birbirini takip eden üç farklı çalışma zaman aralığı yer aldı. Mahalledeki planlı kesintilerin 09.00-10.00, 10.00-16.00 ve 16.00-17.00 saatleri arasında uygulanması planlanıyor.

Yetkililer, belirtilen saatlerde elektrikle çalışan cihazların ve elektronik ekipmanların korunması için vatandaşların gerekli önlemleri almasını tavsiye ediyor.