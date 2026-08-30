Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği "kademeli emeklilik" düzenlemesine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Düzenlemenin mutlaka uygulanacağını vurgulayan Karakaş, tarih olarak 2027 senesini işaret etti ve "3 yıl öncesinden çok kararlı ve emin bir biçimde muhakkak çıkacağını belirtmiştim. 2027'den önce gelmesinin imkansız olduğunu söylemiştim. Benim gözlemlediğim kadarıyla kesinlikle gelecek" şeklinde konuştu.

Kademeli emeklilik ihtimalinin bir varsayımdan çok matematiksel bir gerçek olduğuna değinen Karakaş, siyasette hedeflenen oy oranlarına dikkat çekti.

Karakaş, "Yani böyle bir ihtimal falan değil, bir matematiksel analiz gerçekleştiriyoruz. 4 milyonu geçen kişiyi doğrudan doğruya etkileyen bir konu. Askerlik borçlanması meselesini de eklediğiniz zaman neredeyse Türkiye'de her aileyi etkiliyor. Bu bağlamda %51 oy alacaksanız, emeklilikte kademeyi göz ardı edemezsiniz. Bu bir gerçek" ifadeleriyle tablonun siyasi boyutunu özetledi.

Mevcut EYT yasasının toplumda kanayan bir yaraya dönüştüğünü de dile getiren Karakaş, "38 yaşındaki bir kadın bir gün dahi beklemeden emekli oldu. Fakat başka bir kadın 53 yaşında EYT'den emekli oldu" sözleriyle sistemdeki eşitsizliğe vurgu yaptı.

Sürecin başarıya ulaşmasında kadınların rolüne özel bir parantez açan uzman isim, "Kadınlar o kadar önemli ki toplumda. Kadınlar bir işin ucundan tuttuğu zaman o işin sonu gelir" diyerek kademeli emeklilik mücadelesine öncülük eden kadınları kutladı.

Devletin en üst kademesinin konudan haberdar olduğunu aktaran Karakaş, "Cumhurbaşkanının da haberi var bu meseleden. Çalışma Bakanının da haberi var. Emeklilikte kademeyle alakalı haberi olmayan hiç kimse yok ve bununla ilgili aktüeryel ve bütçe hesaplamaları da yapılıyor" sözleriyle kurum içerisindeki hazırlıkları gözler önüne serdi.

Kademeli emekliliğin bütçeye ve SGK'ya EYT kadar ağır bir yük getirmeyeceğini savunan İsa Karakaş, "Benim kanaatimce son derece kolay olacak. EYT gibi sarsıcı olmayacak. Ne bütçeye ağır bir yük getirecek ne SGK'ya. Neden? 2023 Mart'ta 2 milyon kişi birden müracaat etti. Burada böyle bir başvuru durumu yok" değerlendirmesini yaptı.

Masadaki en güçlü formülleri de paylaşan Karakaş, vatandaşların beklentilerinin aksine prim gün sayılarında bir düşüşe gidilmeyeceğini belirtti.

Uzmanın aktardığına göre, memurların bu haktan yararlanabilmesi için 9.000 gün prim şartını tamamlaması gerekecek.

İşçi statüsündeki, yani eski adıyla 4A'lı çalışanlar için ise masada en az 7.000 gün prim şartı yer alıyor.

Düzenleme çıktığı an herkesin derhal emekli olamayacağının altını çizen Karakaş, yaş şartının kademelendirileceğini ifade etti.

Vatandaşların konuyu bazen yanlış anladığına vurgu yapan uzman isim, sözlerini şu uyarıyla bitirdi: "Emeklilikte kademede bir anda emeklilik değil, 99 Eylül 2000 arasında işe girenlerin yaş skalası farklı olacak. 2001, 2002... bunların emeklilik yaşı farklı olacak. Standart tek bir yaş olmayacak. Vatandaşlarımız yanlış anlıyor, 'kademe çıktığı anda ben derhal emekli olacağım' gibi bir durum yok. Sadece sigortalı işe giriş tarihiniz ne kadar eskiyse emeklilik yaşınız o kadar büyük bir avantaj sağlayacak."