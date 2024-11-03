Toplam uzunluğu 3 bin 800 metre olan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesinde ray betonları ile PMT ve asfalt serimi gerçekleştiriliyor .KOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Alikahya trafiğini rahatlatmak ve Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlattığı tramvay hattı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri bu kapsamda bir yandan tramvay hattının ray betonlarını dökerken diğer yandan hattın yanında yer alan yan yolun PMT ve asfalt serimini gerçekleştiriyor.

Tramvay projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekipleri, inşa edilen tramvay hattının yanına yapılan yan yola 2 bin ton PMT ve bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Hattın ray betonları için 700 metreküp fiberli betonun dökümü yapıldı. Ayrıca 700 metre uzunluğundaki U kanalın yapımı da gerçekleştirildi.