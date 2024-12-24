İzmit Belediyesi, yol bakım ve yenileme projeleriyle halkına güvenli ve çağdaş ulaşım imkanları sağlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda, şehir genelindeki eksiklikleri gidermek için özverili çalışmalar yürüten ekipler, asfalt dökme işlemleriyle yolları daha güvenli hale getiriyor.

205 TON ASFALT KULLANILDI

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Gündoğdu Mahallesi Gök Sokak’ta 140 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Toplamda 205 ton asfalt ve 300 ton PMT kullanarak bölgeyi ulaşıma elverişli hale getiren ekipler, diğer mahallelerde de çalışmalarına devam edecek.