Görüşmede, 1 milyon TL'nin altında yatırımı bulunan kişilere ödemelerin kısa sürede yapılması seçeneği üzerinde duruldu.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün aktardığına göre, ödeme sürecinde para piyasası fonlarında yatırımı bulunan mağdurlara öncelik verilmesi gündemde.

Ödemeler için Takasbank bünyesindeki teminatların yanı sıra fonların devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yönlendirdiği kaynaklardan yararlanılması planlanıyor. Ancak konuya ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

66 fonun tasfiye sürecinden çıkarılması gündemde

Bulls Portföy'ün 15, Pardus Portföy'ün 42 ve A1 Capital Portföy'ün 9 fon için yatırımcı ödemelerini gerçekleştirebileceklerini bildirdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından toplam 66 fonun tasfiye listesinden çıkarılması ihtimali değerlendiriliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli kararıyla A1 Capital Portföy ve Pardus Portföy'e ait TEFAS'ta işlem gören fonlarda alım-satım işlemleri durdurulmuş, bazı fonlar için tasfiye kararı alınmıştı.

Nihai karar salı günü yapılacak toplantıda şekillenecek

Fon yöneticilerinin bankalarına ilişkin henüz bir karar verilmezken, ekonomi bürokrasisinin salı günü yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Güngör'ün aktardığı bilgilere göre, yatırımcıların alacaklarının ödenmesi ve fonların geleceğine ilişkin kararların bu toplantıda netleştirilmesi öngörülüyor.