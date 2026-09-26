Lipödemin özellikle kadınlarda görülen, sıklıkla kalça ve bacaklarda simetrik ve orantısız yağ dokusu artışıyla seyreden kronik bir hastalık olduğunu belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Bacaklarda belirgin bir incelme olmaması, dokunulduğunda ağrı ve hassasiyet hissettiren durumların nedeninin lipodem olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Demiroğlu, "Düzenli beslenmesine ve kilo vermesine rağmen bacaklarında belirgin bir incelme olmayan, dokunmakla ağrı ve hassasiyet hisseden ya da kolay moraran kadınlarda şikayetlerin nedeni lipödem olabilir. Çoğu zaman kilo fazlalığı veya selülitle karıştırılabilen lipödem, doğru tanı konulmadığında uzun süre fark edilmeyebiliyor" dedi.

"Kilo veriliyor ama bacaklardaki orantısızlık devam ediyor"

Lipödemin obeziteden farklı bir tablo olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, hastaların önemli bir bölümünün uzun süre yalnızca kilo vermeye çalıştığını belirtti.

Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Lipödemli kişiler kilo verebilir; ancak gövde incelirken bacaklardaki orantısız görünüm belirgin biçimde devam edebilir. Yağ dokusundaki artış sıklıkla iki bacakta simetriktir. Ayakların genellikle etkilenmemesi ve yağlanmanın ayak bileği üzerinde adeta bir manşet görünümü oluşturması da lipödem açısından dikkat çekici belirtilerdendir" ifadelerini kullandı.

Lipödemin yalnızca görünümle ilgili olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, bacaklarda ağrı, dokunmakla hassasiyet, ağırlık hissi, kolay morarma ve gün içerisinde artabilen şişlik gibi yakınmaların da görülebileceğini söyledi.

Lipödem açısından dikkat edilmesi gereken belirtileri sıralayan Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Her iki bacakta benzer ve orantısız kalınlaşma, diyet ve kilo kaybına rağmen bacakların yeterince incelmemesi, dokunmakla ağrı veya hassasiyet, kolay morarma, bacaklarda ağırlık ve gerginlik hissi, ayaklar korunurken ayak bileğinin üzerinde belirginleşen yağ dokusu ve uzun süre ayakta kalmakla yakınmaların artması değerlendirilmesi gereken belirtilerdir" şeklinde konuştu.

"Sorun irade eksikliği değil"

Lipödemli kadınların çevrelerinden daha fazla diyet yapmaları veya daha fazla egzersiz yapmaları yönünde yorumlar duyabildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, bunun hastalarda suçluluk ve çaresizlik hissine neden olabileceğini belirtti.

Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Lipödem bir irade eksikliği değildir. Hastaların yaşadığı orantısız yağ dokusu artışı, ağrı ve hassasiyet gerçek bir sağlık sorunudur. Kişinin uzun süre yalnızca diyet ve egzersizle sonuç almaya çalışması hem tanının gecikmesine hem de psikolojik olarak yıpranmasına neden olabilir" diye konuştu.

"Tedavi her hasta için ayrı planlanmalı"

Lipödem tanısının klinik değerlendirmeyle konulduğunu belirten Uzm. Dr. Demiroğlu, benzer görünüme yol açabilecek obezite, lenfödem ve toplardamar hastalıklarının da ayırt edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tedavi planının hastalığın evresine, kişinin şikayetlerine ve günlük yaşamındaki etkilenmeye göre düzenlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Uygun egzersiz programları, kilo yönetimi, kompresyon uygulamaları, cilt ve doku sağlığının korunması ile gerekli durumlarda ödem kontrolüne yönelik rehabilitasyon yaklaşımları tedavinin parçaları olabilir. Buradaki amaç yalnızca bacakların görünümünü değiştirmek değildir. Ağrıyı ve ağırlık hissini azaltmak, hareketliliği korumak ve kişinin yaşam kalitesini yükseltmek temel hedefimizdir" dedi.

"Bacaklardaki değişiklik yalnızca kilo problemi olarak değerlendirilmemeli"

Lipödemin ilerleyen dönemlerde günlük yaşamı ve fiziksel aktiviteyi etkileyebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, erken farkındalığın hastalığın yönetiminde önemli olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Bacaklarınızın vücudunuza göre orantısız olduğunu düşünüyor, kilo vermenize rağmen bu bölgelerde belirgin bir değişiklik görmüyor, ayrıca ağrı, hassasiyet veya kolay morarma yaşıyorsanız bunu yalnızca kilo problemi olarak değerlendirmeyin. Lipödem konusunda deneyimli bir hekim tarafından yapılacak muayene, doğru tanı ve kişiye özel takip planının ilk adımıdır" diye konuştu.