Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve belediye, yerli medya platformu NEXT TEKNOFEST’te hesap açarak resmi onay tiklerini aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT TEKNOFEST’te hesaplarını açarak dijital iletişim alanındaki varlığını daha da güçlendirdi.

Platform üzerindeki her iki hesap da kısa süre içerisinde resmi onay tiklerini alarak doğrulandı. Böylece kullanıcılar, içeriklere güvenle ulaşabilecek.

YAKINDAN TAKİP İMKANI

Başkan Büyükakın’ın gençlerle, girişimcilerle ve teknoloji meraklılarıyla daha doğrudan iletişim kuracağı bu platformda, belediyenin teknolojiye ve dijital dönüşüme dair çalışmaları da yakından takip edilebilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni nesil sosyal medya mecralarında aktif rol alarak hem Türkiye’nin dijital geleceğine katkı sunuyor hem de gençlerle aynı dijital zeminde buluşmayı sürdürüyor.