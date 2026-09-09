Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Duo’yu tanıtmaya hazırlanıyor. 9 Eylül Çarşamba günü Cupertino, California’da gerçekleştirilecek lansman, teknoloji dünyasında büyük merakla bekleniyor. Etkinlikte iPhone Duo’nun yanı sıra iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2 modellerinin de görücüye çıkması bekleniyor. Apple’ın yeni CEO’su John Ternus açısından da ayrı bir önem taşıyan organizasyon, Ternus’un şirketin başındaki ilk büyük lansmanı olacak. Tanıtılacak yeni ürünlerin özellikle fonksiyonel özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor.

Dünyadaki katlanabilir telefon pazarı gittikçe büyürken, iPhone'un yeni çıkaracağı Duo adlı katlanabilir telefonun fiyatı ise, yaklaşık 2 bin dolardan başlayacağı ifade ediliyor. Küresel pazarda büyük rakiplere sahip olan sektörde, Apple'ın nasıl bir telefon çıkaracağı ise kullanıcılar tarafından merak konusu oluyor.

DUO'NUN ÖZELLİKLERİ

iPhone Duo’nun başlangıç modelinin 256 GB depolama kapasitesiyle kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Daha yüksek hafıza seçeneklerinde ise fiyatın yaklaşık 3 bin dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. Katlanabilir telefonun, uygulamaların aynı anda yan yana kullanılmasına imkan tanıyan iPad benzeri çoklu görev özelliklerini destekleyeceği ifade ediliyor. Kamera tarafında iki adet 48 megapiksel arka sensörün yanı sıra görüntülü görüşmeler için 12 megapiksel kamera bulunacağı aktarılıyor. Manyetik menteşe sistemi ve Apple Pencil desteğiyle gelmesi beklenen iPhone Duo’nun, ekim ayında satışa sunulabileceği ve beyaz ile koyu mavi renk seçeneklerine sahip olacağı öne sürülüyor.

İPHONE 18 PRO SERİSİ NASIL OLACAK?

Apple'ın lansmanda en çok merak edilen diğer ürünü ise iPhone 18 Pro serisi. Yeni serinin birçok özelliği bulunuyor. Modellerde “şeker çubuğu” (candy bar) tasarımı, kamera sisteminde yeni lensler ve profesyonel seviyede yazılım, mekanik diyafram gibi özellikleriyle öne çıkacak. Apple telefonlarındaki kullanıcılar açısından en büyük handikap ise pil ömrü olarak öne çıkıyor. Firma yeni modellerinde bu sorunu çözmeye hazırlanıyor.A20 Pro çipi sayesinde, daha uzun pil ömrü ve aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olacak, yenilenmiş bir buhar odası sistemi bulunarak, kullanıcıların şikayetlerini çözmeyi hedefliyor.

Apple’ın gerçekleştireceği lansman, yalnızca kullanıcılar için değil küresel teknoloji pazarı açısından da büyük önem taşıyor. Samsung ve Xiaomi gibi güçlü rakiplerle rekabet eden şirketin, yeni ürünleriyle nasıl bir strateji izleyeceği ve pazardaki konumunu nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.