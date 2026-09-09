Çorum’un Oğuzlar ilçesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren bir yüksek teknoloji firması tarafından, uydu teknolojileri, yapay zeka ve sensör teknolojilerinin bir araya getirilerek geliştirilen sistemle orman yangınları erken tespit edilecek. Sistemin uygulanması için pilot bölge olarak belirlenen Oğuzlar ilçesinde muhtemel orman yangınları sistem sayesinde erken tespit edilerek erken uyarı alt yapıları sayesinde ilgili birimlere aktarılacak. Oğuzlar Belediyesi ve OTTOSİ firması iş birliğiyle ilçede kullanılacak sistem, düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna sunuldu.

Toplantıda konuşan Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçedeki Mehmet Dede Tekke bölgesinde çıkan bir yangının sistem sayesinde erken aşamada tespit edildiğini ve bu sayede kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındığını ifade etti.

"Doğal alanlarımızın korunması için bizim en güçlü kalkanımız olacak"

Düzenlenen programda konuşan Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, "Kalkınmanın ve turizmin sağlam bir temeli var ise o da doğayı korumaktır. Uydu verileri ve yapay zeka destekli teknolojilerle orman yangınlarını erken tespit ediyor, yayılımını takip ediyor, su kaynaklarımızı izliyor ve çevresel riskleri anbean analiz ediyoruz. Mehmet Dede Tekke bölgesinde çıkan bir yangını sistem erken aşamada tespit etti. Bilgi belediyemize ulaştığı an ekiplerimiz sahaya indi, erken müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangınlarla mücadelede zaman her şeyden değerli. Bazen birkaç dakikalık erken bilgi, bir canı, bir ormanı, bir tarım arazisini, bir yerleşim yerini kurtarabiliyor. Amacımız uydu verisi, yapay zeka ve sahadaki sensörleri bir araya getirerek riski önceden görebilen, veriyi doğru okuyan teknolojiyi etkin kullanan bir belediyecilik anlayışını Oğuzlar’da hayata geçirmek. Bu altyapıyı sadece yangınla mücadele için değil, su kaynaklarımızın takibi ve doğal alanlarımızın korunması içinde de bizim en güçlü kalkanımız olacak. Oğuzlar’ın yeni nesil çevresel izleme teknolojilerinin uygulandığı öncü pilot bölgesi olmasını istiyoruz ve burada kazanacağımız tecrübenin yarın başka belediyelere de yol göstermesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

"Temel hedefimiz orman yangınları olmak üzere çevresel risklerin daha erken fark edilmesini sağlamak"

Sistemle ilgili bilgi veren firmanın teknoloji geliştirme direktörü İbrahim Karaman ise, "Biz uydu verileri, yapay zeka ve saha teknolojilerini bir araya getiren yüksek teknoloji şirketiyiz. Temel hedefimiz orman yangınları olmak üzere çevresel risklerin daha erken fark edilmesini sağlamak, sahadaki ekiplerin ve karar vericilerin doğru bilgiye mümkün olan en kısa sürede ulaşmasına katkıda bulunmaktır. Geliştirdiğimiz teknoloji bir karar-destek sistemi olarak çalışıyor. Teknolojiyi yetkili kurumların ve sahadaki uzmanların yerine karar veren bir yapı olarak değil, onların daha hızlı ve daha güçlü kararlar almasını destekleyen bir araç olarak görüyoruz. Bugün aktif olarak kullanılan sistemimiz uydu verilerini ve yapay zeka destekli analizleri kullanarak olası yangınları erken aşamada tespit edebiliyor. Yangının gelişimini takip edebiliyor. Mevcut şartlara göre ihtimal yayılım yönü ve gelişimi hakkında tahminler oluşturabiliyor ve yangın sonrası yanan alan tespiti yapabiliyor. Aynı zamanda uydu verileri üzerinden su kaynaklarının izlenmesi, çevresel değişimlerin analizi, arazi ve doğal alanlarda meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Sistem olası bir yangın tespit ettiğinde kullanıcılar hem platform üzerinden gelişmeleri izleyebiliyor hem de SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirilebiliyorlar. Amacımız uydu verileri, yapay zeka, saha sensörleri ve ilerleyen aşamalarda akıllı ve otonom dron teknolojilerini aynı yapı içerisinde buluşturmak" ifadelerini kullandı.