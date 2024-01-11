Kocaeli’de şüphe üzerine durdurulan araçta 93 bin 924 boş ve dolu makaron, 233 kaçak puro ile 500 sahte bandrol ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında dün Karamürsel ilçesinde şüphe üzerine araç durdurdu. Araçta yapılan aramada; 89 bin 600 boş makaron, 4 bin 324 dolu makaron, 19 kilo kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinası, 2 kompresör, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.