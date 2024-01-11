31 Mart yerel seçimleri çalışmalarına İnegöl'de başlayan CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, beraberindeki heyetle birlikte İnegöl Merpa'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozbey, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde: "Arkadaşlarımızla birlikte, ilçe başkanımızla birlikte İnegöl'de pazarı ziyaret ettik ve pazarda şunu gördük; Esnafımız da mutsuz fakat insanımız da alışveriş yapanlar da mutsuz. Hem pahalılıktan dolayı aynı zamanda da esnafla yapılan bir görüşmede bir sene öncesinden daha az satabildiklerini ve hatta bazıları ancak kendi akaryakıtını dahi zor çıkardıklarını söyledi. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Bu da Türkiye ekonomisinin geldiği seviyeyi gösteriyor . Yani satanın da alanın da mutsuz olduğu bir ortam hepimizi üzdü. İnşallah önümüzdeki seçimde ilk fırsatla bu fırsatı İnegöllüler en iyi şekilde değerlendirecektir ve sandığa gidip bir değişimi yaşatacaklardır.

Yerelden gelen değişim geneli de değiştirecektir. Buna emin ol ve inanıyorum ki gelecek günler bir değişimle çok daha güzel olur." şeklinde konuştu.

Ayrıca Bozbey, İnegöl ile ilgili değerlendirmede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bakın inegöl'ün en önemli sorunu olarak sorduğumda hemen hava kirliliği söylediler. Dediler ki soluduğumuz hava kirli. Ancak uzun yıllardır aslında biliyoruz biz Inegöl'ün havasının kirli olduğunu. Bu konuda belediyenin, yerel belediyenin ve büyükşehir!in hiç çalışmadığını da gösteriyor ya da inegöl'e ehemmiyet vermediğini. İnegöllü insanımızı düşünmediğini gösterir. Çünkü bu hava kirliliği bizim gerçekten hastalanmamıza, çocuklarımızın rahatsızlanmasını, özellikle de 50 yaş grubunun daha fazla etkilenmesine yol açıyor. Bunun için denetim şart ama hava kirliliğinin ortadan kalkması konusunda da belediyenin, özellikle de Büyükşehir Belediyesinin yapması gerekenler var. Bunları yapmadığının da kanıtı halen daha onun kirli olmasından kaynaklanıyor. Onun için İnegöllüler bunu hak etmiyorlar. Inegöllüler, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız her yaştan insanın temiz hava solumaya İhtiyacı var ve hakları var."