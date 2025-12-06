Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan bir tırın üzerindeki asfalt silindirinde yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 102 kilogram uyuşturucu bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bugün otoyolda şüphe üzerine bir tırı kontrol noktasında durdurdu. Yapılan detaylı aramada, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine asfalt silindir makinesinde inceleme başlatıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda, makinenin içine özel olarak hazırlanmış bölmelere zulalanmış halde 100 paket halinde toplam 102 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere işlemleri sürdürülüyor.