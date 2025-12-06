Bahçelievler Belediyesi tarafından bu yıl "Bahçelievler’den Gazze’ye: Özgür Filistin" temasıyla düzenlenen 4. Ulusal Kitap Fuarı’nda Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır söyleşi yaptı. Başkan Bahadır "120 yayınevi geldi. 1 milyona yakın kitap var. Hedefimiz 2 milyon kişiyi buluşturmaktı. Yoğun bir kalabalık var" dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Kitap Fuarı’nın açılışı 28 Kasım’da gerçekleştirilmişti. Fuar Bahçelievler Kongre Merkezi’nde bu yıl "Bahçelievler’den Gazze’ye: Özgür Filistin" temasıyla düzenleniyor. Bu yıl fuarda 40 stant ve 120’den fazla yayınevinin yer alırken 100’ün üzerinde yazarın söyleşi ve imza etkinlikleri yapıldı. Bugün ise Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır söyleşi yaptı. Başkan Bahadır, söyleşide vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Hakan Bahadır söyleşisinde uyuşturucu, kadına şiddet, aile ilişkileri, eğitimin ve sanatın önemi, sporun önemi, engelli bireyler gibi birçok konuya değindi. Başkan Bahadır, söyleşi sırasında ise yakın zamanda Bahçelievler’e bir gölet yapılacağını müjdeledi. Söyleşi sonunda fuar neticesinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren ilk 3 kişiye ödüllerini Başkan Bahadır takdim etti. Ardından Bahadır, okurları için "Kent Doktoru" isimli kitabını imzaladı.

Öte yandan yarın da devam edecek fuarı yaklaşık bir buçuk milyon kitapsever ziyaret etti. Fuarda yayınevlerinin gelirlerinin yüzde 15’i ise Gazze’ye bağışlanacak.

"120 yayınevi geldi"

Söyleşi sonrası kitabını imzalayan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bu hafta başladık yarın son. 4. Ulusal Kitap Fuarı’nı yapıyoruz. 120 yayınevi geldi. 1 milyona yakın kitap var. Hedefimiz 2 milyon kişiyi buluşturmaktı. Yoğun bir kalabalık var. Özellikle çocuklar ve gençlerin kitapla buluşmasını amaçladık. Sosyal medyada belki de kitap okumuyorlar ama biz o kitap heyecanını verdirmeye çalışıyoruz. Benim ‘Kent Doktoru’ diye bir kitabım vardı. Bugün onunla ilgili bir söyleşim vardı şimdi de onları imzalıyoruz. Seneye imkan olursa uluslararası yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

